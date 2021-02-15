Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Джигурда предложил исполнить на «Евровидении» песню на стихи Бродского 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Джигурда предложил исполнить на «Евровидении» песню на стихи Бродского
Фото: РИА Новости
Российский артист Никита Джигурда предложил исполнить на «Евровидении» песню на стихи поэта Иосифа Бродского. Своим мнением он поделился в интервью с ФАН.
Джигурда прокомментировал предложение певца Юрия Лозы отказаться от исполнения песен на английском языке на музыкальном конкурсе. «Я люблю и уважаю Юру Лозу. Он профессионал своего дела. Я могу понять его посыл. Однако поскольку "Евровидение" — это международный конкурс, то, ясное дело, нужно пытаться перевести великий русский язык на великий международный английский язык», — заявил артист. Он подчеркнул, что прежде всего необходимо уделять внимание содержанию выступления.
По его словам, лучшим вариантом будет исполнение стихов советского поэта Иосифа Бродского. «Бродский писал и на русском, и на английском языке. Вот если бы кто-нибудь взял, да и положил его стихотворение в основу своей композиции, с которой он выйдет представлять Россию на "Евровидении"», — выдвинул свое предложение Джигурда, отметив, что такое выступление имело бы «настоящий посыл» на международном конкурсе песни.
Он также назвал имя исполнителя, способного в следующем году достойно представить страну с подобным музыкальным номером: «Полина Гагарина. Моя любимая девочка. Она делает свой продукт — на мировом уровне». Актер добавил, что готов выступить у нее на бэк-вокале ради того, чтобы «качнуть зал».
Ранее композитор и певец Юрий Лоза призвал российских артистов не исполнять англоязычные песни на «Евровидении». Он отметил, что исполнение песен на национальном языке даст возможность заслужить уважение других стран.
Видео дня. Гном Гномыч прошел повторную психологическую экспертизу
Последние новости
Десять генералов решили уволиться из Росгвардии Десять генералов решили уволиться из Росгвардии Появились подробности убийства в колонии осужденного за теракты в Москве Появились подробности убийства в колонии осужденного за теракты в Москве Германия раскрыла подробности поездки Навального в Берлин Германия раскрыла подробности поездки Навального в Берлин
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Никита Джигурда , Иосиф Бродский , Полина Гагарина
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовая авария в центре Москвы попала на видео
00:12
Массовая авария в центре Москвы попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Месть за дерзкую парковку сняли на видео
01:22
Месть за дерзкую парковку сняли на видео
Общество
Мощный шторм в Сочи сняли на видео
00:09
Мощный шторм в Сочи сняли на видео
Происшествия
Девушка Моргенштерна показала на видео часы за миллион рублей
00:14
Девушка Моргенштерна показала на видео часы за миллион рублей
Общество Шоу-бизнес
Китайский легкий танк Тип 15 с «реактивной броней» показали на видео
03:04
Китайский легкий танк Тип 15 с «реактивной броней» показали на видео
Войска
Пьяный подросток устроил погоню с сотрудниками ДПС и попал на видео
00:27
Пьяный подросток устроил погоню с сотрудниками ДПС и попал на видео
Происшествия
Последствия обрушения строительных лесов в центре Москвы сняли на видео
00:13
Последствия обрушения строительных лесов в центре Москвы сняли на видео
Новости Москвы Происшествия
Сотрудничавших с администрацией колонии зеков избили
00:38
Сотрудничавших с администрацией колонии зеков избили
Происшествия Криминал
Рассеянный серфер прыгнул на преследовавшую его акулу
00:57
Рассеянный серфер прыгнул на преследовавшую его акулу
Происшествия В мире
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
00:40
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение