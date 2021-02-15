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Москва

Приставы будут взыскивать штраф Боярского 

Вероника Полынина 38 минут назад
Народный артист РСФСР Михаил Боярский задолжал государству три тысячи рублей, сообщает «Пятый канал».
В ноябре 2020 года знаменитый мушкетер нарушил правила дорожного движение, и ГИБДД оштрафовала его на 3 тысячи рублей. Однако штраф так и не был оплачен.
После двухмесячного ожидания дело было передано в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), теперь она будет заниматься взысканием долга с Боярского.
Сам артист заявил, что ни о каком просроченном штрафе не знает.

«Я не знаю, надо спросить у тех, кто занимается этим. Не я документами занимаюсь», — прокомментировал ситуацию Боярский.

Отметим, что Михаил Сергеевич неоднократно был оштрафован за парковку в неположенном месте.
Как сообщал «Рамблер», в марте 2020года широкий общественный резонанс вызвало видео, на котором Михаил Боярский припарковал свой Mercedes на встречной полосе Невского проспекта. Сначала артист утверждал, что на записи не он, а затем отказывался платить штраф в размере 3 тысяч рублей, выписанный ему за неправильную парковку.
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Шоу-бизнес , Видео , Михаил Боярский , ГИБДД
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