Россияне раскритиковали сравнившего себя с Пушкиным Панина

Пушкин тогда открыто заявил о своём «презрении к Отечеству» и говорил о желании покинуть Россию.

Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне свободу, то я месяца не останусь. Мы живём в печальном веке, — привёл Панин слова великого русского поэта.

Панин, который известен своими оппозиционными взглядами, и до этого делился своим мнением относительно жизни великих людей. Недавно он размышлял об отлучённом от церкви писателе Льве Толстом , но тогда столь бурной реакции не вызвал. Зато теперь фолловеры Панина тут же указали артисту на нескромный намёк на сравнение себя с великим поэтом.

Никогда не думала, что напишу такое, но что-то прорвало вдруг: а что ты сделал для того, чтобы изменить ситуацию? Плевать из-за угла легко! Чем тебя-то тут ущемляли? — отметила одна из подписчиц.

Другие комментарии оказались гораздо жёстче. Многие пользователи отметили, что живя в Испании, деньги Панин зарабатывает в России. Фолловеры также поинтересовались, когда актёр вновь появится в кино, так как новых ролей у него мало, зато скандалов — много.