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Москва

Мусаев раскрыл подробности конфликта с Епифанцевым 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Мусаев раскрыл подробности конфликта с Епифанцевым
Фото: РИА Новости
Пострадавший из-за конфликта с актером Владимиром Епифанцевым режиссер Ростислав Мусаев рассказал в Instagram, зачем полез в драку.
«Рамблер» сообщал, что актерская компания устроила массовую драку в баре отеля в Санкт-Петербурге. В ней оказался замешан актер Владимир Епифанцев. Он пришел на крики бывшей жены Анастасии Веденской, ударил ее обидчицу, а после подрался с ее приятелями. Сотрудники отеля вызвали полицию, всех участников конфликта доставили в ОВД.
По словам режиссера Ростислава Мусаева, после драки он попал в больницу и ждет, что покажут анализы и снимки.

«Я защищал не свою девушку, это не моя жена. Я защищал девушку, видя, как обращается с ней здоровенный мужик. И, если была бы на том месте была ваша жена, скорее всего, я бы сделал то же самое. Просто стоять и смотреть — не моя история», — пояснил он.

Режиссер отметил, что был поражен реакцией на произошедшее со стороны пользователей Сети.

«Сил нет, какой злой человек в интернете, и какова сила его агрессии и злобы на все вокруг», — подчеркнул Мусаев.

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Комментарии 6
Шоу-бизнес , Анастасия Веденская , Владимир Епифанцев , МВД
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