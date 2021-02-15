Мусаев раскрыл подробности конфликта с Епифанцевым 

Пострадавший из-за конфликта с актером Владимиром Епифанцевым режиссер Ростислав Мусаев рассказал в Instagram, зачем полез в драку.

По словам режиссера Ростислава Мусаева, после драки он попал в больницу и ждет, что покажут анализы и снимки.

«Я защищал не свою девушку, это не моя жена. Я защищал девушку, видя, как обращается с ней здоровенный мужик. И, если была бы на том месте была ваша жена, скорее всего, я бы сделал то же самое. Просто стоять и смотреть — не моя история», — пояснил он.

Режиссер отметил, что был поражен реакцией на произошедшее со стороны пользователей Сети.