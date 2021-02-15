Мусаев раскрыл подробности конфликта с Епифанцевым 

Пострадавший из-за конфликта с актером Владимиром Епифанцевым режиссер Ростислав Мусаев рассказал в Instagram, зачем полез в драку.
«Рамблер» сообщал, что актерская компания устроила массовую драку в баре отеля в Санкт-Петербурге. В ней оказался замешан актер Владимир Епифанцев. Он пришел на крики бывшей жены Анастасии Веденской, ударил ее обидчицу, а после подрался с ее приятелями. Сотрудники отеля вызвали полицию, всех участников конфликта доставили в ОВД.
По словам режиссера Ростислава Мусаева, после драки он попал в больницу и ждет, что покажут анализы и снимки.
«Я защищал не свою девушку, это не моя жена. Я защищал девушку, видя, как обращается с ней здоровенный мужик. И, если была бы на том месте была ваша жена, скорее всего, я бы сделал то же самое. Просто стоять и смотреть — не моя история», — пояснил он.
Режиссер отметил, что был поражен реакцией на произошедшее со стороны пользователей Сети.
«Сил нет, какой злой человек в интернете, и какова сила его агрессии и злобы на все вокруг», — подчеркнул Мусаев.