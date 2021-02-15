Расставшуюся с Давой Бузову заметили в ресторане с Тарасовым 

Дело в том, что Ольга оказалась в числе гостей, приглашённых на день рождения композитора и певицы Ирины Дубцовой. На празднике веселились также Жасмин, Ксения Бородина Ольга Орлова и другие представители звёздной тусовки. Одна из участниц вечеринки даже сняла видео, на котором показала переполненный зал, где не было ни одного свободного места.

При этом поющая ведущая была замечена за соседним столом от своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова, разрыв с которым проходил со скандалами. Полузащитник пришёл в ресторан вместе с третьей супругой и матерью своих двух дочерей Анастасией Костенко . Пара появилась в известном московском заведении, чтобы отметить День всех влюблённых. Анастасия в соцсетях потом написала, что провела вечер с любимым, но ничего не сказала про Бузову.

Сама Ольга также ничего не сказала о встрече с Тарасовым, а лишь поблагодарила за «добрый душевный вечер» и «настоящий праздник». Теперь поклонники гадают, пообщались ли бывшие супруги и обсуждают возможность их воссоединения. Развод Бузовой и Тарасова состоялся более четырёх лет назад. В тот период певица постоянно комментировала проблемы в личной жизни и обвиняла футболиста в их расставании. Недавно Ольга призналась, что долго испытывала боль после развода, но «никогда не желала ему зла».