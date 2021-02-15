Киркоров публично отругал Бузову за расставание с Давой

Король российской поп-сцены Филипп Киркоров отругал певицу Ольгу Бузову за расставание с бойфрендом Давидом Манукяном . Свое мнение исполнитель выразил в эфире шоу «Маска».

На российском телевидении стартовал второй сезон проекта «Маска». Согласно правилам программы, четырнадцать участников выходят на сцену в разных костюмах. Задача жюри — отгадать, кто скрывается за маской. Филипп Киркоров — председатель жюри проекта.

В первом выпуске члены жюри впервые знакомились с участниками. Одним из них стала черная пантера. Судьи предположили, что за маской дикой кошки скрывается певица Ольга Бузова. Киркоров поспешил опровергнуть эту гипотезу.

«Она сейчас вряд ли будет в каком-то проекте, она сейчас в разлуке», — сказал он.

Черная пантера исполнила на сцене композицию «Плохая девочка» группы «Винтаж». После выступления Киркоров не смог сдержать своих эмоций.

«Плохая девочка, такого парня бросила. Фу!» — сказал Киркоров.

В свою очередь, еще один член жюри — певица Валерия , поинтересовалась, кто стал инициатором расставания.

«А разве не он ее бросил?» — спросила она. «Нет, она бросила Даву», — ответил Киркоров.

Не секрет, что Филипп Киркоров тесно общался с Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном. Звездная пара даже приезжала на день рождения детей исполнителя — Мартина и Аллы-Виктории. Очевидно, что Киркоров до сих пор не одобряет расставание пары.

«Забыть Даву невозможно», — сказал Киркоров в эфире.