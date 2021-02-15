Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Филипп Киркоров публично отругал Бузову за расставание с Давой 

Слово и Дело 2 часа назад
Киркоров публично отругал Бузову за расставание с Давой
Фото: РИА Новости
Киркоров не одобряет решение Бузовой.
Король российской поп-сцены Филипп Киркоров отругал певицу Ольгу Бузову за расставание с бойфрендом Давидом Манукяном. Свое мнение исполнитель выразил в эфире шоу «Маска».
На российском телевидении стартовал второй сезон проекта «Маска». Согласно правилам программы, четырнадцать участников выходят на сцену в разных костюмах. Задача жюри — отгадать, кто скрывается за маской. Филипп Киркоров — председатель жюри проекта.
В первом выпуске члены жюри впервые знакомились с участниками. Одним из них стала черная пантера. Судьи предположили, что за маской дикой кошки скрывается певица Ольга Бузова. Киркоров поспешил опровергнуть эту гипотезу.

«Она сейчас вряд ли будет в каком-то проекте, она сейчас в разлуке», — сказал он.

Черная пантера исполнила на сцене композицию «Плохая девочка» группы «Винтаж». После выступления Киркоров не смог сдержать своих эмоций.

«Плохая девочка, такого парня бросила. Фу!» — сказал Киркоров.

В свою очередь, еще один член жюри — певица Валерия, поинтересовалась, кто стал инициатором расставания.

«А разве не он ее бросил?» — спросила она. «Нет, она бросила Даву», — ответил Киркоров.

Не секрет, что Филипп Киркоров тесно общался с Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном. Звездная пара даже приезжала на день рождения детей исполнителя — Мартина и Аллы-Виктории. Очевидно, что Киркоров до сих пор не одобряет расставание пары.

«Забыть Даву невозможно», — сказал Киркоров в эфире.

Блогер Давид Манукян сейчас принимает участие в проекте «Танцы со звездами». Главная задача участников — поразить членов жюри своими хореографическими навыками. В пятом выпуске шоу блогер посвятил эмоциональную румбу своей бывшей возлюбленной Ольге Бузовой.
Видео дня. Гном Гномыч прошел повторную психологическую экспертизу
Слово и Дело: последние новости
Леонид Куравлев не выходит на связь после смерти жены Леонид Куравлев не выходит на связь после смерти жены Актриса Тамара Семина обругала матом вернувшуюся с Украины Марию Максакову Актриса Тамара Семина обругала матом вернувшуюся с Украины Марию Максакову Третья жена Михаила Ефремова рассказала о трезвой жизни артиста Третья жена Михаила Ефремова рассказала о трезвой жизни артиста
Комментарии 4
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Давид Манукян , Ольга Бузова , Валерия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Подростки устроили драку со стрельбой и избили взрослых
00:50
Подростки устроили драку со стрельбой и избили взрослых
Происшествия
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
00:40
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
Происшествия Криминал
Ветер опрокинул на трассу грузовик в Калгари
00:45
Ветер опрокинул на трассу грузовик в Калгари
Происшествия
Рассеянный серфер прыгнул на преследовавшую его акулу
00:57
Рассеянный серфер прыгнул на преследовавшую его акулу
Происшествия В мире
Гонка NASCAR стартовала с массовой аварии
00:24
Гонка NASCAR стартовала с массовой аварии
Происшествия
Самая сексуальная спортсменка снялась в облегающих лосинах
00:15
Самая сексуальная спортсменка снялась в облегающих лосинах
Общество
Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16»
00:32
Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16»
Наука и техника
Девочка с мачете дала отпор грабителям
02:21
Девочка с мачете дала отпор грабителям
Происшествия В мире
Видео открытия военно-морского учения «AMAN 2021»
01:31
Видео открытия военно-морского учения «AMAN 2021»
Армия
Видео стрельб артиллерии в Кемеровской области
00:56
Видео стрельб артиллерии в Кемеровской области
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение