Сын Яковлевой удалил татуировку гроба с лица

Долгое время звездный наследник получал исключительно негативные отзывы в Сети. Однако недавно он решился взяться за ум: получил диплом, стал профессиональным фитнес-инструктором и начал постепенно сводить татуировки с лица.
К 60-летию российской актрисы ее наследник решил избавиться от одной из татуировок, которая несколько лет красовалась на его лице. Обновленную внешность фитнес-тренер продемонстрировал в эфире шоу "Док-ток" и своим подписчикам в социальной сети Instagram.
"Маме не нравится гроб на лице. Вот я с ним поднавел марафет, чтобы он чуть менее напоминал гроб на лице", — откровенно рассказал Шальных в студии Первого канала.
Гроб был набит на левой щеке молодого человека. Сейчас он частично свел татуировку и даже при тщательном рассмотрении не удастся разглядеть старые очертания рисунка.
Остальные нательные рисунки Шальных тоже претерпевают трансформации. Некоторые из них он пытается свести, однако это довольно трудоемкий процесс. По словам сына Яковлевой, после лазерного удаления лицо опухает, поэтому необходимо делать большие перерывы, передает портал "Актуальные новости".