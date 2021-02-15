Сын Яковлевой удалил татуировку гроба с лица

Долгое время звездный наследник получал исключительно негативные отзывы в Сети. Однако недавно он решился взяться за ум: получил диплом, стал профессиональным фитнес-инструктором и начал постепенно сводить татуировки с лица.

К 60-летию российской актрисы ее наследник решил избавиться от одной из татуировок, которая несколько лет красовалась на его лице. Обновленную внешность фитнес-тренер продемонстрировал в эфире шоу "Док-ток" и своим подписчикам в социальной сети Instagram.

"Маме не нравится гроб на лице. Вот я с ним поднавел марафет, чтобы он чуть менее напоминал гроб на лице", — откровенно рассказал Шальных в студии Первого канала.

Гроб был набит на левой щеке молодого человека. Сейчас он частично свел татуировку и даже при тщательном рассмотрении не удастся разглядеть старые очертания рисунка.