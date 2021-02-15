Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Татуированный сын Яковлевой удалил гроб с лица 

Слово и Дело и ещё 4 1 час назад
Сын Яковлевой удалил татуировку гроба с лица
Фото: ТАСС
Долгое время звездный наследник получал исключительно негативные отзывы в Сети. Однако недавно он решился взяться за ум: получил диплом, стал профессиональным фитнес-инструктором и начал постепенно сводить татуировки с лица.
К 60-летию российской актрисы ее наследник решил избавиться от одной из татуировок, которая несколько лет красовалась на его лице. Обновленную внешность фитнес-тренер продемонстрировал в эфире шоу "Док-ток" и своим подписчикам в социальной сети Instagram.

"Маме не нравится гроб на лице. Вот я с ним поднавел марафет, чтобы он чуть менее напоминал гроб на лице", — откровенно рассказал Шальных в студии Первого канала.

Гроб был набит на левой щеке молодого человека. Сейчас он частично свел татуировку и даже при тщательном рассмотрении не удастся разглядеть старые очертания рисунка.
Остальные нательные рисунки Шальных тоже претерпевают трансформации. Некоторые из них он пытается свести, однако это довольно трудоемкий процесс. По словам сына Яковлевой, после лазерного удаления лицо опухает, поэтому необходимо делать большие перерывы, передает портал "Актуальные новости".
Видео дня. Гном Гномыч прошел повторную психологическую экспертизу
Слово и Дело: последние новости
Филипп Киркоров публично отругал Бузову за расставание с Давой Филипп Киркоров публично отругал Бузову за расставание с Давой Россиянам объяснили, почему материальный интерес не может стать основой идеологии Россиянам объяснили, почему материальный интерес не может стать основой идеологии Лоза рассказал, как Россия может использовать конкурс «Евровидение» Лоза рассказал, как Россия может использовать конкурс «Евровидение»
Комментарии 4
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовая авария в центре Москвы попала на видео
00:12
Массовая авария в центре Москвы попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Месть за дерзкую парковку сняли на видео
01:22
Месть за дерзкую парковку сняли на видео
Общество
Мощный шторм в Сочи сняли на видео
00:09
Мощный шторм в Сочи сняли на видео
Происшествия
Девушка Моргенштерна показала на видео часы за миллион рублей
00:14
Девушка Моргенштерна показала на видео часы за миллион рублей
Общество Шоу-бизнес
Китайский легкий танк Тип 15 с «реактивной броней» показали на видео
03:04
Китайский легкий танк Тип 15 с «реактивной броней» показали на видео
Войска
Пьяный подросток устроил погоню с сотрудниками ДПС и попал на видео
00:27
Пьяный подросток устроил погоню с сотрудниками ДПС и попал на видео
Происшествия
Последствия обрушения строительных лесов в центре Москвы сняли на видео
00:13
Последствия обрушения строительных лесов в центре Москвы сняли на видео
Новости Москвы Происшествия
Сотрудничавших с администрацией колонии зеков избили
00:38
Сотрудничавших с администрацией колонии зеков избили
Происшествия Криминал
Рассеянный серфер прыгнул на преследовавшую его акулу
00:57
Рассеянный серфер прыгнул на преследовавшую его акулу
Происшествия В мире
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
00:40
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение