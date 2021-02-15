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Ведущий научный сотрудник НИИ имени Бехтерева, врач-психиатр Станислав Полторак считает, что симптомы, наблюдаемые у продюсера Бари Алибасова , свидетельствуют о проблемах с его здоровьем.

Нарушение памяти, внимания, потеря ориентации — чаще всего это сенильная или старческая деменция, — подчеркнул психиатр в беседе с Пятым каналом.

Врач предупредил, что подобное состояние приведёт к тому, что 73-летний Алибасов не сможет о себе заботиться.

Шансы продюсера вернуться к прежней жизни психиатр считает минимальными, поскольку сомневается, что нынешние помутнения сознания носят временный характер.