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Москва

Врач рассказал о неизлечимой болезни Алибасова 

News.ru и ещё 3 18 минут назад
Ведущий научный сотрудник НИИ имени Бехтерева, врач-психиатр Станислав Полторак считает, что симптомы, наблюдаемые у продюсера Бари Алибасова, свидетельствуют о проблемах с его здоровьем.

Нарушение памяти, внимания, потеря ориентации — чаще всего это сенильная или старческая деменция, — подчеркнул психиатр в беседе с Пятым каналом.

Врач предупредил, что подобное состояние приведёт к тому, что 73-летний Алибасов не сможет о себе заботиться.
Шансы продюсера вернуться к прежней жизни психиатр считает минимальными, поскольку сомневается, что нынешние помутнения сознания носят временный характер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Лидия Федосеева-Шукшина отказалась разводиться с Бари Алибасовым и пытается спасти своего мужа. Продюсер попал в больницу с переломом ноги в Калининграде. В происшествии актриса винит окружение супруга. Случившееся с мужем она называет «чудовищным происшествием». Актриса уверена, что если бы они были вместе, то ничего подобного бы не произошло.
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Шоу-бизнес , Видео , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов , Москва
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