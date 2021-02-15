Ведущий научный сотрудник НИИ имени Бехтерева, врач-психиатр Станислав Полторак считает, что симптомы, наблюдаемые у продюсера Бари Алибасова, свидетельствуют о проблемах с его здоровьем.
Нарушение памяти, внимания, потеря ориентации — чаще всего это сенильная или старческая деменция, — подчеркнул психиатр в беседе с Пятым каналом.
Врач предупредил, что подобное состояние приведёт к тому, что 73-летний Алибасов не сможет о себе заботиться.
Шансы продюсера вернуться к прежней жизни психиатр считает минимальными, поскольку сомневается, что нынешние помутнения сознания носят временный характер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Лидия Федосеева-Шукшина отказалась разводиться с Бари Алибасовым и пытается спасти своего мужа. Продюсер попал в больницу с переломом ноги в Калининграде. В происшествии актриса винит окружение супруга. Случившееся с мужем она называет «чудовищным происшествием». Актриса уверена, что если бы они были вместе, то ничего подобного бы не произошло.