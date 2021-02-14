Фото целующихся Плющенко и Рудковской выложено в сеть 

Евгений Плющенко и Яна Рудковская поздравили своих подписчиков с Днем всех влюбленных.
Судя по выложенному в инстаграм фотоотчету, пара отмечает праздник в каком-то ресторане.
Евгений и Яна стоят, обнявшись, прическа у жены Плющенко растрепалась — наверное, только что отзвучала медленная музыка.
Танец завершился, супруги слились в страстном поцелуе…
«Happy Valentine”s day», — пописал фотографию Плющенко.
Плющенко и Рудковская в браке уже более десяти лет. У них двое сыновей — восьмилетний Саша (знаменитый Гном Гномыч) и малыш Арсений, которому всего полгода.
Как ранее писал «Рамблер», Александр Плющенко пожаловался, что мама заставляет его постоянно сниматься в роликах для Instagram, а ему это не нравится.
При этом восьмилетний мальчик подчеркнул, что мечтает стать олимпийским чемпионом и обойти своего отца (Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию).