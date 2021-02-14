Фото целующихся Плющенко и Рудковской выложено в сеть 

Все новости на карте

Судя по выложенному в инстаграм фотоотчету, пара отмечает праздник в каком-то ресторане.

Евгений и Яна стоят, обнявшись, прическа у жены Плющенко растрепалась — наверное, только что отзвучала медленная музыка.

Танец завершился, супруги слились в страстном поцелуе…

«Happy Valentine”s day», — пописал фотографию Плющенко.

Плющенко и Рудковская в браке уже более десяти лет. У них двое сыновей — восьмилетний Саша (знаменитый Гном Гномыч) и малыш Арсений, которому всего полгода.

Как ранее писал «Рамблер», Александр Плющенко пожаловался, что мама заставляет его постоянно сниматься в роликах для Instagram, а ему это не нравится.