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Москва

Вдова Кобзона представила публике приемного сына 

Ирина Лебедева 1 час назад
Вдова Кобзона представила публике приемного сына
Фото: РИА Новости
Публика в недоумении: у четы Кобзон оказался еще один ребенок.
Сейчас это — взрослый мужчина с седыми висками, но в семью Иосифа и Нелли он попал еще маленьким мальчиком.
Нелли Кобзон представила его в эфире телепередачи «Ты не поверишь».

«Это наш с Иосифом Давыдовичем приемный сын. Он нам достался ребенком. Живет в Армении. Когда приезжает в Россию, то мы с родными стараемся встретиться с ним. Хотим уделить ему наше внимание", — приводит ее слова teleprogramma.pro

Эта история стала для зрителей полнейшей неожиданностью.
Как был усыновлен (и был ли усыновлен) в свое время ребенок? Является ли он певцу кровной родней? Где он рос, воспитывался? Почему само его существование держалось в строжайшей тайне? Почему он живет в другой стране? На эти вопросы пока нет ответа.
До сих пор считалось, что у Кобзона только один сын — Андрей.
Как ранее сообщал «Рамблер», Андрей Кобзон родился в 1974 году, окончил музыкальный институт в Голливуде.
В прошлом ударник группы «Воскресение», затем — «Моральный кодекс», играл с музыкантами «Воскресения» Алексеем Романовым и Андреем Сапуновым.
Затем стал бизнесменом; в 1990-е основал клуб «Джусто» и ресторан «Максим», является автором проектов нескольких ресторанов в центре Москвы. Также занимается недвижимостью.
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Шоу-бизнес , Андрей Сапунов , Алексей Романов
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