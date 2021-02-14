Вдова Кобзона представила публике приемного сына 

Публика в недоумении: у четы Кобзон оказался еще один ребенок.

Сейчас это — взрослый мужчина с седыми висками, но в семью Иосифа и Нелли он попал еще маленьким мальчиком.

Нелли Кобзон представила его в эфире телепередачи «Ты не поверишь».

«Это наш с Иосифом Давыдовичем приемный сын. Он нам достался ребенком. Живет в Армении. Когда приезжает в Россию, то мы с родными стараемся встретиться с ним. Хотим уделить ему наше внимание", — приводит ее слова teleprogramma.pro

Эта история стала для зрителей полнейшей неожиданностью.

Как был усыновлен (и был ли усыновлен) в свое время ребенок? Является ли он певцу кровной родней? Где он рос, воспитывался? Почему само его существование держалось в строжайшей тайне? Почему он живет в другой стране? На эти вопросы пока нет ответа.

До сих пор считалось, что у Кобзона только один сын — Андрей.

Как ранее сообщал «Рамблер», Андрей Кобзон родился в 1974 году, окончил музыкальный институт в Голливуде.

Затем стал бизнесменом; в 1990-е основал клуб «Джусто» и ресторан «Максим», является автором проектов нескольких ресторанов в центре Москвы. Также занимается недвижимостью.