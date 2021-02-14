Повереннова и Шаронов сыграли свадьбу 

Роман актрисы Дарьи Поверенновой и экс-чиновника высшего эшелона столичной власти, успешного бизнесмена, президента Московской школы управления «Сколково» и, несомненно, миллионера Андрея Шаронова завязался достаточно давно.
Шаронов был вдовцом, Повереннова разведена. У Андрея — взрослые дочь и сын, у Дарьи — дочь.
Пару периодически видели на различных мероприятиях.
Все привыкли к тому, что здесь — союз взрослых самостоятельных людей, которым хорошо друг с другом.
И вот в инстаграме Поверенновой появились фотографии со свадебного торжества. Все-таки влюбленные собрались узаконить свои отношения.
«Мы шли к этому почти 8 лет! И пришли!», — написала Дарья в микроблоге, выложив снимки с избранником.
Отметить событие решили узком кругом в одном из московских ресторанов. Приглашены были только самые близкие.
Как ранее писал «Рамблер», Дарья Повереннова из творческой семьи, ее мама — Татьяна Сергеевна много лет служила в театре на Таганке.
Татьяне Лукьяновой сейчас 82 года, женщина по-прежнему выступает со спектаклями.