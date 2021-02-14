Васильева «проела квартиру» за 10 месяцев безработицы 

Татьяна Васильева пожаловалась на тяжелое материальное положение из-за затянувшихся коронавирусных ограничений.

В эфире телепрограммы «Ты не поверишь» на НТВ она рассказала, что еще год назад планировала купить квартиру, чтобы ее сдавать — как инвестицию на старость.

Однако не успела это сделать, и теперь вынуждена тратить отложенные деньги.

. «Квартиру мы уже „проели“. Я не работала 10 месяцев», — приводит слова актрисы СтарХит.

Актриса — основной кормилец в семье и заботится не только о себе, а помогает детям и внукам.

Так что теперь она, по ее словам, в полной растерянности. Она готова уже пойти на самую простую работу, даже разносить пиццу или мыть квартиры, поскольку ей надо обеспечивать своих близких.