Сменившую имидж Бабкину засыпали комплиментами 

Надежда Бабкина появилась перед зрителями с новой прической.
Если раньше звезда предпочитала прямые волосы, то сейчас она стала носить романтические буйные кудри.
Поклонники одобрили такой образ артистки. Инстаграм Бабкиной полон комплиментов.
«Надежда Георгиевна вы супер-красотка, классная женщина!», «Вам очень идет эта прическа. Супер!», «Надежда, вы шикарны!».
Дизайнер причесок Ксения Бобылева тоже одобрила перемены.
Она уточнила, что Бабкина сменила классическое каре на градуированное. Это сделало облик более женственным.
«За счет отсутствия прямых линий, ее образ стал более мягким, романтичным, моложавым, кокетливым и женственным. Певица — очень яркая личность, а за счет новой стрижки она еще больше подчеркнула свою индивидуальность. Она выглядит моложе своих лет, и ее перезагрузка прошла успешно», — приводит мнение дизайнера teleprogramma.pro.
Как ранее писал «Рамблер», Надежда Бабкина опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она запечатлена сидящей на полу в лифте.
Подписчики посоветовали артистке завязать с творческой деятельностью и отправиться на покой.