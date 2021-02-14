Сменившую имидж Бабкину засыпали комплиментами 

«За счет отсутствия прямых линий, ее образ стал более мягким, романтичным, моложавым, кокетливым и женственным. Певица — очень яркая личность, а за счет новой стрижки она еще больше подчеркнула свою индивидуальность. Она выглядит моложе своих лет, и ее перезагрузка прошла успешно», — приводит мнение дизайнера teleprogramma.pro.