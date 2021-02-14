Будущих крестных ребенка Балмашевой оскорбили в церкви 

Блогер Марина Балмашева, недавно родившая малыша в браке с собственным экс— пасынком, рассказала о крайне неприятном инциденте.

Марина с супругом планировали крестить маленькую дочь. В крестные родители пригласили знакомую пару.

Однако батюшка храма, куда обратились знакомые Балмашевой, счел их не слишком подходящими людьми для участия в таинстве.

Основным препятствием для этого священнослужитель счел то, что они находятся в официальном, но не венчанном браке. Общался святой отец с ними достаточно грубо.

«Пошли сегодня мои будущие кумовья получать справку о том, что готовы стать крестными. Столько говна выслушали от батюшки: что не венчаны, а в браке просто. Фу, ужас! Если просто вместе живете, то такую крестную надо гнать метлой (это не про них, а батюшка пример приводил)», — написала Марина в инстаграме.

Как ни странно, именно к этому священнику они пошли по рекомендации. Говорилось, что он — искренне верующий, бескорыстный человек.

По правилам, крещение младенца— бесплатное действо. Родители могут отблагодарить батюшку пожертвованием по своим возможностям и желанию.

Но в данном случае все получилось иначе.

«Сегодня он назвал цену в три тысячи рублей. Четко и без всяких «уси-пуси». Будущая кума будто в чане с грязью искупалась. «Если бог у вас в душе, то вы безмозглые люди». Вот из-за таких я и есть «безмозглый» человек. Не люблю батюшек, и вера лишь в душе. Жесть…»

Чем завершилась история — обратились ли люди в другую церковь, или вообще решили выдержать паузу — Марина не рассказала.

Как ранее писал «Рамблер», 35-летняя Марина Балмашева зарегистрировала отношения с 20-летним возлюбленным в июле 2020 года.