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Москва

Поведение Лободы на детском «Голосе» сочли странным 

Ирина Лебедева 1 час назад
Садальский предложил Лободе прийти на «Голос. Дети» голышом
Фото: Instagram
Публика отметила странное поведение певицы Светланы Лободы на дебютном выпуске восьмого сезона шоу «Голос. Дети».
Звезда появилась в платье с декольте буквально до пупка, устроила танцы на сцене и рявкала на некоторых участников.
Одна девочка даже расплакалась, успокаивал ее Дмитрий Нагиев.
Свое возмущение высказал и актер Станислав Садальский. В инстаграме он выложил снимок Лободы в откровенном наряде и написал, что по этому поводу думает.

«Лобода, красавица, публичное одиночество на "Голосе", сама поет, сама танцует, похоже бухая. Выскочила на сцену, чтобы все увидели костюмчик с разрезом, задавила ребенка, а потом раскритиковала его.

Прелестная девочка на сцене, и спела великолепно и была искренней, чем тётя…

Нагиев, уважаю, как всегда, находит нужные слова для каждого ребенка!

Кстати, у Лободы очень красивая грудь! Согласитесь!?

В следующем выпуске предлагаю сесть голой в кресло…»

Фолловеры согласились с автором поста.

«Я вчера не просто негодовала, я на весь дом кричала от возмущения. Как так можно прийти на детский голос в таком виде!», «А у меня вопрос к родителям: это нормально, что их дети перед таким жюри выступают?».

Как ранее сообщал «Рамблер», актер Станислав Садальский в беседе с корреспондентом РИА ФАН прокомментировал заявление рэпера Тимура Валеева (Моргенштерн) о том, что он хотел бы представить Россию на конкурсе «Евровидение» в 2021 году.
По его мнению, кумиру молодежи лучше остаться «дома».
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Дмитрий Нагиев , Станислав Садальский , Светлана Лобода , Тимур Валеев , РИА ФАН
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