У Тарасовой после операции отнялась рука

После того, как она получила травму плеча, разгружая тяжелые ящики на благотворительной акции, звезда «Глухаря» была вынуждена руку прооперировать.

Однако хирургическое вмешательство не принесло желаемого результата.

Рука продолжала сильно болеть. Врачи объяснили, что всему виной — рубец, оставшийся после операции.

«Я решилась на очередную операцию, потому что терпеть боль я просто больше не могла. В какой-то момент происходит щелчок в руке, и ты в буквальном смысле лезешь на стенку. Я ожидала, что мне удалят только рубец, но в итоге врач вынужден был залезть мне и в сам сустав. В результате у меня появился дополнительный шов на четыре дырки», — пожаловалась звезда «Собеседнику».

На этом неприятности не закончились. Виктории стало хуже плечо распухло, рука буквально отнялась.

«Я проснулась и поняла, что вообще не могу двигать рукой. Появилось ощущение, что мне стало еще хуже, чем было до этого», — рассказывает Тарасова.

Через несколько дней у Виктории был спектакль, играть в котором она смогла только на обезболивающих уколах.

Сейчас артистке стало полегче, и она надеется, что на этом ее беды завершатся.

Как ранее писал «Рамблер», звезда сериала «Глухарь» Виктория Тарасова заявила, что ее преследует неадекватный мужчина, который названивает ей и мычит в трубку.

Однажды артистке удалось поговорить с телефонным маньяком. Мужчина признался, что женщины его не привлекают, но Тарасовой он звонит, поскольку любит удовлетворять себя под звуки ее голоса.

Чтобы избежать дальнейших приставаний, актриса была вынуждена сменить номер телефона.