Ярмольник предложил забрать у ЮрКисса незаслуженную медаль 

Леонид Ярмольник в свое время отказался от званий заслуженного и народного артиста.

По его убеждениям, главная награда для актера — это его имя, известность и любовь публики.

Актер остро отреагировал на факт награждения 23-летнего исполнителя Юрия Киселева медалью.

Буквально на днях указ о награждении ЮрКисса медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за многолетнюю плодотворную деятельность и большой вклад в развитие отечественной культуры» подписал Владимир Путин

«Я думаю, что это какая-то ошибка, накладка, опечатка. В противном случае, это как минимум странно. Я не думаю, что орден можно давать 23-летнему человеку, он же не совершил никакого подвига, никого не спас, не сотворил что-то такое, что нас всех выручило или обрадовало.

Думаю, что это вопрос одного-двух дней, наверное, будет какое-то объяснение или отмена этого», — сказал Ярмольник Телеграм-каналу Подъём.

Как ранее писал «Рамблер», сын главы «Русской медиагруппы» Юркисс закрутил роман со звездой украинского «Голоса» Люсей Чеботиной.

У Люси и Юркисса много общего: они оба мечтают об успешной музыкальной карьере.

У Чеботиной за плечами украинский «Голос», «Новая волна» и 1,1 миллиона подписчиков в «Инстаграме», а у Юркисса папа — глава холдинга РМГ.