Беременная звезда «Деффчонок» попала в аварию 

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Галина Боб , актриса театра и кино, которая запомнилась публике по сериалу "Деффчонки", находящаяся на большом сроке беременности, чудом избежала серьезных последствий в автоаварии.

Об этом она рассказала в сторис инстаграма.

36-летняя звезда в последние доли секунды успела сделать маневр, и летящий на ее машину автомобиль, хоть совершил столкновение, но ударил уже не в водительскую дверь.

К счастью, пострадал лишь железный конь — женщина травм не получила, обошлось успокоительным.

Впервые пара стала родителями 20 марта 2015 года, у них родился сын Лев.