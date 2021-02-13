Беременная звезда «Деффчонок» попала в аварию 

Галина Боб, актриса театра и кино, которая запомнилась публике по сериалу "Деффчонки", находящаяся на большом сроке беременности, чудом избежала серьезных последствий в автоаварии.
Об этом она рассказала в сторис инстаграма.
36-летняя звезда в последние доли секунды успела сделать маневр, и летящий на ее машину автомобиль, хоть совершил столкновение, но ударил уже не в водительскую дверь.
К счастью, пострадал лишь железный конь — женщина травм не получила, обошлось успокоительным.
Как ранее писал «Рамблер», Галина Боб замужем за режиссером Сергеем Корягиным.
Впервые пара стала родителями 20 марта 2015 года, у них родился сын Лев.
Второй сын родился у звезды 25 апреля 2017 года. Мальчика назвали Андреем. Сейчас Галина ждет третьего ребенка.