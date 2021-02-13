СМИ сообщили об обязанности Дробыша продюсировать Самбурскую по решению суда

стала знаменита, когда снялась в сериале «Универ». Она собиралась также быть певицей. Несколько лет назад ее «раскруткой» занялся продюсерский центр

Девушка исполняла на сцене композиции в красивых нарядах. Однако некоторое время назад у нее возник конфликт с Дробышем Она подала в суд иск, в котором потребовала расторгнуть ее контракт с продюсером и запретить компании использовать любые результаты интеллектуальной деятельности артистки. больше по теме

В феврале состоялся суд, результаты которого многих удивили. Выполнено было лишь одно требование Самбурской. Суд обязал продюсеркий центр предоставить отчет о проделанной работе. При этом девушка осталась подопечной Дробыша и должна перечислять компании часть своих доходов. Зато теперь сам Дробыш направил артистке уведомление, что договор будет расторгнут. Более того, он собирается взыскать с нее убытки — деньги, которые она зарабатывала, когда была его подопечной. Тем временем продюсер также отреагировал на слухи, что суд обязал его сделать из Самбурской звезду. Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya/ «Вранье. Даже не буду комментировать, чтобы не цеплять слова», — отметил Виктор Яковлевич. Так выяснилось, что актриса проиграла суд. Материал подготовлен на основе информации портала

и