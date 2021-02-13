Экс-продюсер Алсу вырубил деревья в лесопарке 

Валерий Белоцерковский , бывший музыкальный продюсер певицы Алсу, угодил в скандальные разборки.

Он арендовал участок в Хлебниковском лесопарке недалеко от столицы, обнес его забором и вырубил деревья. Об этом рассказывают news.ru.

Раньше местные жители здесь гуляли, зимой — катались на лыжах. Сейчас, несмотря на то, то по закону вход для граждан в лес должен быть открыт, попасть туда нельзя из-за забора и охраны.

Белоцерковский заявил, что планирует разместить там искусственный водоем, насыпные пляжи, и организовать платную рыбалку и отдых на природе. Никакой стройки.

Местные жители в ужасе от происходящего. Они пытаются бороться за сохранение леса.

Глава Комитета Лесного хозяйства Елена Казимир подписала документ от 19 января, в котором вырубка деревьев на этом участке была признана незаконной.

Активисты направили документы в Мытищинскую прокуратуру. Однако оказалось, что статус участка Белоцерковского вдруг изменился.

Его вывели из земель лесного фонда и перевели под юрисдикцию администрации Мытищ. Из этого следует, что теперь его и застраивать можно.

Как ранее сообщал «Рамблер», несколько лет жители подмосковных Мытищ пытаются вернуть в собственность города 102 гектара векового хвойного леса, примыкающего к санаторию «Подлипки», в 7 километрах от Москвы.

Строительная компания ООО «СК „Новая Земля“, владеющая ООО „Санаторий „Подлипки“, пытается вырубить лес и застроить эту территорию.