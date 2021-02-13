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Экс-продюсер Алсу вырубил деревья в лесопарке 

Ирина Лебедева 21 минуту назад
Экс-продюсер Алсу вырубил деревья в лесопарке
Фото: Instagram
Валерий Белоцерковский, бывший музыкальный продюсер певицы Алсу, угодил в скандальные разборки.
Он арендовал участок в Хлебниковском лесопарке недалеко от столицы, обнес его забором и вырубил деревья. Об этом рассказывают news.ru.
Раньше местные жители здесь гуляли, зимой — катались на лыжах. Сейчас, несмотря на то, то по закону вход для граждан в лес должен быть открыт, попасть туда нельзя из-за забора и охраны.
Белоцерковский заявил, что планирует разместить там искусственный водоем, насыпные пляжи, и организовать платную рыбалку и отдых на природе. Никакой стройки.
Местные жители в ужасе от происходящего. Они пытаются бороться за сохранение леса.
Глава Комитета Лесного хозяйства Елена Казимир подписала документ от 19 января, в котором вырубка деревьев на этом участке была признана незаконной.
Активисты направили документы в Мытищинскую прокуратуру. Однако оказалось, что статус участка Белоцерковского вдруг изменился.
Его вывели из земель лесного фонда и перевели под юрисдикцию администрации Мытищ. Из этого следует, что теперь его и застраивать можно.
Как ранее сообщал «Рамблер», несколько лет жители подмосковных Мытищ пытаются вернуть в собственность города 102 гектара векового хвойного леса, примыкающего к санаторию «Подлипки», в 7 километрах от Москвы.
Строительная компания ООО «СК „Новая Земля“, владеющая ООО „Санаторий „Подлипки“, пытается вырубить лес и застроить эту территорию.
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Шоу-бизнес , Валерий Белоцерковский
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