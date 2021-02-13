Яна Рудковская зарегистрирует бренд «Гном Гномыч»

«Я подала заявку на регистрацию этого бренда, потому что считаю, что он должен принадлежать людям, которые его придумали и раскрутили, и, по-моему, понятно, кто это. Я считаю, что мы имеем на него приоритетное право. Это делается не только для защиты наших прав на бренд, но пока я не буду говорить подробности. Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь», — приводит ее слова АГН «Москва».