Яна Рудковская зарегистрирует бренд «Гном Гномыч»

Яна Рудковская регистрирует в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) бренд «Гном Гномыч».
Заявка в Роспатент была подана 9 февраля 2021 года.
Как сообщило Агентство городских новостей «Москва», спектр предполагаемого использования бренда весьма обширен.
Рудковская под этим названием может открыть ресторан, детское учреждение, заниматься строительством и рекламой, производить и продавать парфюмерию и косметику холодное оружие и столовые приборы, украшения и канцтовары, одежду и обувь, игрушки и спортивный инвентарь, включая теннисные ракетки, продукты, напитки и многое другое.
«Я подала заявку на регистрацию этого бренда, потому что считаю, что он должен принадлежать людям, которые его придумали и раскрутили, и, по-моему, понятно, кто это. Я считаю, что мы имеем на него приоритетное право. Это делается не только для защиты наших прав на бренд, но пока я не буду говорить подробности. Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь», — приводит ее слова АГН «Москва».
Как ранее писал «Рамблер», семилетний сын Рудковской и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр (Гном Гномыч) попросил своего любимого президента Владимира Путина законодательно запретить СМИ писать гадости про него и других детей.