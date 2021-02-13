Веденская показала изуродованное после нападения в отеле лицо 

Шокирующая история произошла с актрисой Анастасией Веденской в Санкт-Петербурге

Во время ужина в ресторане отеля ей нанесли несколько ударов в лицо пивным бокалом.

Девушке вызвали «Скорую помощь», также она попросила о помощи бывшего супруга, который жил в этом же отеле.

Владимир Епифанцев примчался спасать мать своих детей прямо босиком, и, конечно, налетел на ее обидчиков.

Подробности инцидента Анастасия изложила в инстаграме, там же — карусель с фотографиями ее травм.

«На меня напали и нанесли травмы средней тяжести не в «пивнушке» или в «баре», как пишет желтая пресса, а в отеле, где мы проживали вместе со старшим сыном.

Случился этот чудовищный эпизод, который был запечатлён на камерах отеля и слит в интернет, после премьеры в прекрасной культурной столице.

Мы с Гордеем вернулись в отель и зашли в ресторан отеля, чтобы поужинать

С нами решил посидеть, перед своим отъездом, режиссёр фильма той самой «Дочери тьмы», этой ночью у него должен был быть поезд в Москву.

Но пришёл мой друг не один, а с супружеской парой, незнакомой мне никак и никоим образом.

Товарищи стали пить водку и пиво и вскоре вечер перестал быть приятным.

Как видно на кадрах этого видео, которое сейчас все обсуждают, я засмеялась и мне было нанесено 2 удара в лицо бокалом от пива, которым напивалась подруга режиссёра.

Дальше кровь, боль, шок, я ощупываю лоб и вытаскиваю из него осколки, кровь заливает глаза, я ничего не вижу …

Впоследствии я радовалась тому, что старший сын, увидя эту компанию, решил ужинать в номере и поднялся к себе», — сообщает актриса.

Веденская не намерена прощать обидчиков. Она подчеркнула:

«Не боюсь огласки, не дам спустить на тормозах, не принимаю извинений и материальной компенсации».

Как ранее писал «Рамблер», Анастасия Веденская выразила удивление, что ударившую ее женщину сразу освободили из отделения полиции.