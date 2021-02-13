Веденская показала изуродованное после нападения в отеле лицо 

«На меня напали и нанесли травмы средней тяжести не в «пивнушке» или в «баре», как пишет желтая пресса, а в отеле, где мы проживали вместе со старшим сыном.
Случился этот чудовищный эпизод, который был запечатлён на камерах отеля и слит в интернет, после премьеры в прекрасной культурной столице.
Мы с Гордеем вернулись в отель и зашли в ресторан отеля, чтобы поужинать
С нами решил посидеть, перед своим отъездом, режиссёр фильма той самой «Дочери тьмы», этой ночью у него должен был быть поезд в Москву.
Но пришёл мой друг не один, а с супружеской парой, незнакомой мне никак и никоим образом.
Товарищи стали пить водку и пиво и вскоре вечер перестал быть приятным.
Как видно на кадрах этого видео, которое сейчас все обсуждают, я засмеялась и мне было нанесено 2 удара в лицо бокалом от пива, которым напивалась подруга режиссёра.
Дальше кровь, боль, шок, я ощупываю лоб и вытаскиваю из него осколки, кровь заливает глаза, я ничего не вижу …
Впоследствии я радовалась тому, что старший сын, увидя эту компанию, решил ужинать в номере и поднялся к себе», — сообщает актриса.
«Не боюсь огласки, не дам спустить на тормозах, не принимаю извинений и материальной компенсации».