Федосеевой-Шукшиной вызвали скорую после ток-шоу про Алибасова 

Лидия Федосеева-Шукшина почувствовала себя крайне плохо из-за ток-шоу, посвящённого Алибасову. Гости «Прямого эфира» на телеканале «Россия 1» обвинили 82-летнюю актрису в том, что она спаивает продюсера.

Артистка общалась с гостями студии по видеосвязи и была настолько обижена и шокирована упрёками в свой адрес, что проплакала несколько часов. В итоге её близким пришлось вызвать медиков, пишет «Собеседник».

Такой Лиду мы ещё никогда не видели. Она, не останавливаясь, плакала на протяжении нескольких часов. У неё поднялось давление, сбилось дыхание. Она без конца повторяла: «За что они со мной так? Я делаю всё, чтобы Бари было лучше. Потому как люблю его. А меня ещё обвиняют. Хотя я всегда была против того, чтобы Бари пил», — приводит издание слова неназванного собеседника.

Газета отмечает, что весь прошлый год Федосеева-Шукшина и Алибасов практически не общались: актриса говорила, что мужа от неё просто прячут. Поэтому непонятно, как супруга могла спаивать продюсера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга нелестно высказалась о поведении своей матери из-за тёплого отношения к Бари Алибасову. Актриса не собирается разводиться с супругом, жалеет его и сильно переживала, когда продюсера положили в клинику лечиться от алкоголизма.