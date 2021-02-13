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Москва

Соседи Заворотнюк недовольны, что актрису держат взаперти 

Елена Прошина 1 час назад
Соседи понадеялись на скорую встречу с Заворотнюк
Фото: ТАСС
Соседи актрисы Анастасии Заворотнюк переживают из-за того, что ее держат взаперти. Об этом сообщает Popcake.
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Заворотнюк может быть больна глиобластомой, раком головного мозга, и могла перенести две операции в данной связи. В апреле 2020-го друг ее мужа фигуриста Петра Чернышева рассказал, что актриса была выписана из больницы и чувствует себя хорошо.
По информации Popcake, в настоящее время Заворотнюк живет с семьей в своем доме в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве (площадь — 900 квадратных метров, стоимость — два миллиона долларов).

«Немного переживаем — держат взаперти, ей свежий воздух нужен. Сейчас зима, чистый воздух у нас здесь, сосны, такие прогулки только на пользу бы пошли. Надеюсь, скоро увидим любимую Настю», — заявил изданию сосед актрисы.

В ноябре средства массовой информации сообщили, что Заворотнюк может дать интервью своему другу журналисту Андрею Малахову для его шоу «Прямой эфир». Этого не произошло.
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Шоу-бизнес , Здоровье Заворотнюк , Анастасия Заворотнюк , Андрей Малахов , Петр Чернышев
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