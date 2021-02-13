Соседи понадеялись на скорую встречу с Заворотнюк

«Немного переживаем — держат взаперти, ей свежий воздух нужен. Сейчас зима, чистый воздух у нас здесь, сосны, такие прогулки только на пользу бы пошли. Надеюсь, скоро увидим любимую Настю», — заявил изданию сосед актрисы.