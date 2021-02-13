Вдова рассказала о прощальных словах Круга

Вдова музыканта Михаила Круга певица Ирина Круг рассказала, что перед смертью ее муж шутил с врачами и попрощался с ней, назвав по имени. Об этом она заявила в программе «Судьба человека».
Как сообщал «Рамблер», Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в тверском поселке. В тот момент в доме находились также его жена, теща и дети. Два преступника пробрались на третий этаж и напали на тещу певца. Круг прибежал на ее крик, злоумышленники открыли по нему огонь и смертельно ранили. Дело об убийстве музыканта было раскрыто спустя 18 лет.
По словам Ирины Круг, пуля прошла сверху и «задела понемногу каждый орган», однако ее муж до последнего не желал показывать, как ему плохо.
«Миша был настолько сильный человек…И с врачами старался шутить. Ирочка…Это были его последние слова мне. Хотя до этого он всего называл меня по имени отчеству», — рассказала она.
Вдова музыканта отметила, что сейчас уже понимает, что так Михаил Круг с ней попрощался.
«Операция прошла хорошо. Нам позвонили, сказали, что все прошло хорошо. А утром я услышала плачь Зои Петровны (мать Михаила Круга. — Прим.ред.). Ее вели под руки, и я сказала себе, что это все. Я так почувствовала. Мне даже не надо было ничего говорить, я стала плакать…», — рассказала она.