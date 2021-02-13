Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

«Назвал меня Ирочкой»: вдова рассказала о прощальных словах Круга 

Елена Прошина 1 час назад
Вдова рассказала о прощальных словах Круга
Фото: Instagram
Вдова музыканта Михаила Круга певица Ирина Круг рассказала, что перед смертью ее муж шутил с врачами и попрощался с ней, назвав по имени. Об этом она заявила в программе «Судьба человека».
Как сообщал «Рамблер», Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в тверском поселке. В тот момент в доме находились также его жена, теща и дети. Два преступника пробрались на третий этаж и напали на тещу певца. Круг прибежал на ее крик, злоумышленники открыли по нему огонь и смертельно ранили. Дело об убийстве музыканта было раскрыто спустя 18 лет.
По словам Ирины Круг, пуля прошла сверху и «задела понемногу каждый орган», однако ее муж до последнего не желал показывать, как ему плохо.

«Миша был настолько сильный человек…И с врачами старался шутить. Ирочка…Это были его последние слова мне. Хотя до этого он всего называл меня по имени отчеству», — рассказала она.

Вдова музыканта отметила, что сейчас уже понимает, что так Михаил Круг с ней попрощался.

«Операция прошла хорошо. Нам позвонили, сказали, что все прошло хорошо. А утром я услышала плачь Зои Петровны (мать Михаила Круга. — Прим.ред.). Ее вели под руки, и я сказала себе, что это все. Я так почувствовала. Мне даже не надо было ничего говорить, я стала плакать…», — рассказала она.

Видео дня. На комика Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру
Комментарии
Шоу-бизнес , Убийство Михаила Круга , Ирина Круг , Михаил Круг
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
00:42
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
Шоу-бизнес Происшествия
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
00:24
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
Происшествия
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
00:15
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
Происшествия
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
00:13
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
Происшествия
Харламов заявил о «скрытых многомиллиардных доходах»
01:00
Харламов заявил о «скрытых многомиллиардных доходах»
Шоу-бизнес
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
00:59
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
Происшествия
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
01:35
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
Происшествия В мире
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
00:08
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
Происшествия Пожары
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
00:20
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
Происшествия
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
00:56
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение