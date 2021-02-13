Вдова рассказала о прощальных словах Круга

Как сообщал «Рамблер», Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в тверском поселке. В тот момент в доме находились также его жена, теща и дети. Два преступника пробрались на третий этаж и напали на тещу певца. Круг прибежал на ее крик, злоумышленники открыли по нему огонь и смертельно ранили. Дело об убийстве музыканта было раскрыто спустя 18 лет.

По словам Ирины Круг, пуля прошла сверху и «задела понемногу каждый орган», однако ее муж до последнего не желал показывать, как ему плохо.

«Миша был настолько сильный человек…И с врачами старался шутить. Ирочка…Это были его последние слова мне. Хотя до этого он всего называл меня по имени отчеству», — рассказала она.

Вдова музыканта отметила, что сейчас уже понимает, что так Михаил Круг с ней попрощался.