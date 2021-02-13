Соседов рассказал о многочисленных курортных романах

У музыкального критика Сергея Соседова много раз бывали курортные романы. Об этом он сам сообщил «Собеседнику».

Журналист признался, что никогда не любил и не изменял. Он рассказал, что никогда никому не давал никаких обещаний, и высказал мнение, что так и не встретил любовь, потому что относился к отношениям слишком ветрено.

« (Курортные романы бывали. — Прим. ред.) много раз. Типичная ситуация отдыха, многие люди и едут, чтобы расслабиться. Единственное, конечно, нужно предохраняться. Я об этом никогда не забывал», — отметил Соседов.

Также он рассказал, что ему никогда не нравились девушки модельной внешности. По его мнению, тощие и кривоногие модели в принципе некрасивы, а на подиум их пускают именно по этой причине — чтобы посетители показов смотрели на одежду.