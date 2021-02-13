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Беременная звезда сериала «Деффчонки» попала в ДТП 

News.ru и ещё 2 34 минуты назад
Беременная звезда сериала «Деффчонки» попала в ДТП
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Беременная актриса Галина Боб, известная по сериалу «Деффчонки», попала в автоаварию в Москве. В машине она ехала вместе с бабушкой, актрисе чудом удалось избежать серьёзных последствий.
О пережитом стрессе Галина Боб рассказала на своей странице в Instagram.

Меня сейчас просто трясёт из-за того, что мы попали в аварию. Я ехала с бабушкой по широкой трассе в среднем ряду и вдруг вижу, что слева на меня вертолётом летит машина. Я как могла вывернула. Слава богу, она врезалась нам в заднюю дверь, а не в мою переднюю, — сообщила актриса подробности происшествия.

На данный момент она чувствует себя хорошо и уже оправилась от пережитого. Актриса считает, что спасти её помог рисунок сыновей. Они нарисовали на тыльной стороне ладони матери два сердечка.
Ранее NEWS.ru сообщал, что одна из исполнительниц главных ролей в сериале «Деффчонки» Галина Боб сообщила о заражении коронавирусом. Это подтвердили результаты сделанных ею исследований.
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Шоу-бизнес , Галина Боб
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