Алису Фрейндлих выписали из больницы 

«Рамблер» писал, что 86-летнюю Алису Фрейндлих госпитализировали в петербургскую клинику 25 декабря 2020 года. На фоне заражения коронавирусом у актрисы была диагностирована двусторонняя пневмония, которая стремительно развивалась. Больше месяца Фрейндлих находилась в реанимации. В конце января стало известно, что ее перевели в обычную палату.

По словам Архиповой, сегодня Фрейндлих была выписана из больницы.

«Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо. И если ее надежда встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то, наконец, китайский Новый год Алиса Бруновна сегодня отметит в теплом семейном кругу», — подчеркнула она.

Директор БДТ поблагодарила персонал 122-й больницы и отметила, что в театре очень ждут возвращения Алисы Фрейндлих на сцену.