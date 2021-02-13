Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Алису Фрейндлих выписали из больницы 

Елена Прошина 1 час назад
Алису Фрейндлих выписали из больницы
Фото: ТАСС
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих победила коронавирус и выписана из больницы домой. Об этом ТАСС рассказала директор Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Татьяна Архипова.
«Рамблер» писал, что 86-летнюю Алису Фрейндлих госпитализировали в петербургскую клинику 25 декабря 2020 года. На фоне заражения коронавирусом у актрисы была диагностирована двусторонняя пневмония, которая стремительно развивалась. Больше месяца Фрейндлих находилась в реанимации. В конце января стало известно, что ее перевели в обычную палату.
По словам Архиповой, сегодня Фрейндлих была выписана из больницы.

«Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо. И если ее надежда встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то, наконец, китайский Новый год Алиса Бруновна сегодня отметит в теплом семейном кругу», — подчеркнула она.

Директор БДТ поблагодарила персонал 122-й больницы и отметила, что в театре очень ждут возвращения Алисы Фрейндлих на сцену.
Видео дня. На комика Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру
Комментарии
Шоу-бизнес , Татьяна Архипова , Алиса Фрейндлих , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
00:42
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
Шоу-бизнес Происшествия
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
00:24
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
Происшествия
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
00:15
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
Происшествия
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
00:13
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
Происшествия
Харламов заявил о «скрытых многомиллиардных доходах»
01:00
Харламов заявил о «скрытых многомиллиардных доходах»
Шоу-бизнес
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
00:59
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
Происшествия
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
01:35
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
Происшествия В мире
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
00:08
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
Происшествия Пожары
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
00:20
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
Происшествия
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
00:56
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение