Привольнов ушел с Первого канала из-за серьезных нагрузок

По словам телеведущего Антона Привольнова, он покинул Первый канал, не выдержав серьезных нагрузок. Об этом он рассказал в проекте «Загугли звезду» портала Teleprogramma.pro.
Привольнов отметил, что ему стало очень трудно вставать в три часа ночи, чтобы ехать на съемки программы «Доброе утро».
«В какой-то момент я просто уже начал разваливаться. У меня, как у Шарика, «то лапы болели, то хвост отваливался». И чтобы не доводить дело до какой-то большой беды, я просто решил поберечь себя», — пояснил он.
Телеведущий подчеркнул, что с большим уважением относится к коллегам с Первого канала, но сделал иной выбор и принял предложение от НТВ, где сейчас ведет программу «Звезды сошлись».
«Рамблер» писал, что ранее соведущая Привольнова в программе «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева получила травму. В соцсетях телеведущая разместила медицинское заключение, в котором говорится, что у нее диагностирован «стресс-перелом тела и боковых масс крестца на уровне S3-позвонка». Позднее Кудрявцева пояснила, что упала с лестницы, ведущей на чердак, и отметила, что чувствует себя «на букву х».