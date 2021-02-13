Привольнов ушел с Первого канала из-за серьезных нагрузок

По словам телеведущего Антона Привольнова, он покинул Первый канал, не выдержав серьезных нагрузок. Об этом он рассказал в проекте «Загугли звезду» портала Teleprogramma.pro.

Привольнов отметил, что ему стало очень трудно вставать в три часа ночи, чтобы ехать на съемки программы «Доброе утро».

«В какой-то момент я просто уже начал разваливаться. У меня, как у Шарика, «то лапы болели, то хвост отваливался». И чтобы не доводить дело до какой-то большой беды, я просто решил поберечь себя», — пояснил он.

Телеведущий подчеркнул, что с большим уважением относится к коллегам с Первого канала, но сделал иной выбор и принял предложение от НТВ, где сейчас ведет программу «Звезды сошлись».