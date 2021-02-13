Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Привольнов рассказал о причинах ухода с Первого канала 

Елена Прошина 31 минуту назад
Привольнов ушел с Первого канала из-за серьезных нагрузок
Фото: Instagram
По словам телеведущего Антона Привольнова, он покинул Первый канал, не выдержав серьезных нагрузок. Об этом он рассказал в проекте «Загугли звезду» портала Teleprogramma.pro.
Привольнов отметил, что ему стало очень трудно вставать в три часа ночи, чтобы ехать на съемки программы «Доброе утро».

«В какой-то момент я просто уже начал разваливаться. У меня, как у Шарика, «то лапы болели, то хвост отваливался». И чтобы не доводить дело до какой-то большой беды, я просто решил поберечь себя», — пояснил он.

Телеведущий подчеркнул, что с большим уважением относится к коллегам с Первого канала, но сделал иной выбор и принял предложение от НТВ, где сейчас ведет программу «Звезды сошлись».
«Рамблер» писал, что ранее соведущая Привольнова в программе «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева получила травму. В соцсетях телеведущая разместила медицинское заключение, в котором говорится, что у нее диагностирован «стресс-перелом тела и боковых масс крестца на уровне S3-позвонка». Позднее Кудрявцева пояснила, что упала с лестницы, ведущей на чердак, и отметила, что чувствует себя «на букву х».
Видео дня. На комика Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру
Комментарии
Шоу-бизнес , Лера Кудрявцева , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
00:42
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
Шоу-бизнес Происшествия
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
00:24
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
Происшествия
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
00:15
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
Происшествия
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
00:13
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
Происшествия
Харламов заявил о «скрытых многомиллиардных доходах»
01:00
Харламов заявил о «скрытых многомиллиардных доходах»
Шоу-бизнес
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
00:59
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
Происшествия
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
01:35
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
Происшествия В мире
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
00:08
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
Происшествия Пожары
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
00:20
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
Происшествия
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
00:56
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение