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Москва

Барановская показала дом на Рублёвке 

Елена Прошина 1 час назад
Барановская показала дом на Рублёвке
Фото: Instagram
Телеведущая Юлия Барановская засветила в Instagram-историях внутреннее убранство своего особняка, расположенного на Рублёвке. Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина накрыла стол и пригласила гостей отпраздновать китайский Новый год.
В серии роликов, снятых в домашнем помещении, Барановская показала, что к оформлению праздника подошла предельно ответственно: она пригласила профессиональных декораторов, которые привнесли восточные нотки в дизайнерский интерьер. На столе оказалась фактурная темная посуда в сочетании с нежно-розовыми салфетками и светлыми пионами, а по всей комнате были расставлены вазы с веточками белой сакуры и китайские фонарики. Результат удовлетворил хозяйку дома, которая призналась подписчикам, что получилось «красиво».
В начале января, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Юлия Барановская приобрела двухэтажный коттедж в деревне Раздоры на Рублёво-Успенском шоссе. Она переехала из московской квартиры в загородный дом вместе со своими тремя детьми. Журналисты отметили, что телеведущая решилась на покупку дорогой недвижимости, побывав в закрытом поселке в гостях у друзей. В итоге в 2020 году она стала обладательницей готового двухэтажного коттеджа и приусадебного участка. В особняке просторно: у каждого своя отдельная комната, большая гостиная, кухня, комнаты для гостей, высокие потолки и панорамные окна на первом этаже. Во дворе — детская площадка. Точная стоимость особняка не известна, однако риелторы
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Шоу-бизнес , Андрей Аршавин , Юлия Барановская
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