Зрители раскритиковали шоу «Маска»

Шоу «Маска» переоценено и незаслуженно считается успешным проектом, заявила автор блога «Звездограм». С ней согласились десятки подписчиков, отметив отвратительную работу ведущих и членов жюри.

Блогер составила целый список переоцененных шоу, одно из лидирующих мест в котором заняла «Маска». По словам автора, в начале 2020 года продюсеры получили за него премию, как за лучшее шоу последних трёх лет, а рейтинги программы выше, чем у «Голоса».

«Маска» для меня — символ нелепицы», — говорится в блоге (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Автор искренне выразила недоумение, что может быть интересного в том, что состоявшиеся звёзды надевают «странные костюмы» и «поют компьютерными голосами».

Блогера поддержали подписчики. Они отметили также, что в «Маске» особенно раздражают ведущие и судьи.

«Жюри орут, болтают, рекламируют дешевый отвратительный чай. Ведущий сам на себя не налюбуется. В этом году смотреть не буду», — написала Антонина Сергеева.

«Маска-какой-то фарс! Один глаза таращит, другая скочит будто-то ее шокером долбят!» — отметила Наталья Булавина.

«Глупее некуда. Плюс ааафигенные ведущие ржущие во все 42 зуба…феее», — поддержала Елена Савосина.