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«Глупее некуда»: в Сети раскритиковали шоу «Маска» 

Елена Прошина 25 минут назад
Зрители раскритиковали шоу «Маска»
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА НТВ
Шоу «Маска» переоценено и незаслуженно считается успешным проектом, заявила автор блога «Звездограм». С ней согласились десятки подписчиков, отметив отвратительную работу ведущих и членов жюри.
Блогер составила целый список переоцененных шоу, одно из лидирующих мест в котором заняла «Маска». По словам автора, в начале 2020 года продюсеры получили за него премию, как за лучшее шоу последних трёх лет, а рейтинги программы выше, чем у «Голоса».

«Маска» для меня — символ нелепицы», — говорится в блоге (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Автор искренне выразила недоумение, что может быть интересного в том, что состоявшиеся звёзды надевают «странные костюмы» и «поют компьютерными голосами».
Блогера поддержали подписчики. Они отметили также, что в «Маске» особенно раздражают ведущие и судьи.

«Жюри орут, болтают, рекламируют дешевый отвратительный чай. Ведущий сам на себя не налюбуется. В этом году смотреть не буду», — написала Антонина Сергеева.

«Маска-какой-то фарс! Один глаза таращит, другая скочит будто-то ее шокером долбят!» — отметила Наталья Булавина.
«Глупее некуда. Плюс ааафигенные ведущие ржущие во все 42 зуба…феее», — поддержала Елена Савосина.
Ранее, как сообщал «Рамблер», певица Palina заявила, что победитель шоу «Маска» на НТВ Анатолий Цой украл у нее аранжировку песни Аллы Пугачевой «Забери меня с собой». Артистка недоумевает, почему бывший солист группы MBAND и продюсеры телеканала пошли на явный плагиат, не привнеся в песню «ничего своего».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анатолий Цой , Алла Пугачева , НТВ
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