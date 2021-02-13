Кафельникова выложила фото в коротком топе

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся опубликовала в инстаграме фотографию с настроением «Когда сажусь на лицо».

Вчера она разместила снимок, на котором запечатлена в серых джинсах, розовом топе и массивных ботинках на корточках с высунутым языком. В подписи к нему она написала: «Чисто муд когда сажусь на лицо (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)».

«Капец она открытая)) не ожидала)», — написала автор одного из комментариев.

Другой пользователь социальной сети назвал публикацию Кафельниковой жестью, другой — чрезвычайно жизненной.

Два года назад, как сообщал «Рамблер», компания Reebok запустила в России рекламную кампанию в поддержку женщин. Ее героинями стали журналистка Залина Маршенкулова, спортсменки Юстына Грачык, Изабель Магкоева и Анжелика Пиляева, а одним из слоганов — «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Общественность широко это обсуждала.