Панин и Джигурда похвалили Епифанцева за драку в баре

Потасовка произошла после премьеры фильма «Дочь тьмы», в котором Анастасия Веденская сыграла главную роль. Съемочная группа отмечала это знаковое событие в баре. В какой-то момент у актрисы завязался конфликт со знакомой режиссера, и та метнула в нее пивной бокал. Владимир Епифанцев тут же бросился на обидчицу экс-супруги, а потом еще и накинулся на двух мужчин, сидевших за одним столиком с Веденской.

Примечательно, что дрался Епифанцев босиком. В результате конфликта у Анастасии разбит лоб, а женщину, запустившую в нее бокал, задержала полиция.

Как только история была предана огласке, Епифанцева многие поддержали, назвав его поступок героическим.

— Мне позвонил Никита Джигурда и сказал, что Володя Епифанцев устроил скандал — избил каких-то людей, потому что заступился за свою жену, — признался актер Алексей Панин на своей страничке в Instagram. — Могу сказать только одно: красавец! Молодец! У него даже мысли не возникло: что обо мне скажут? Володя лучший! Сейчас все это пересматривали — он всех положил!

Однако Владимир Епифанцев дал понять, что своим поступком не гордится. Более того, после драки артист находится в угнетенном состоянии.

— Я могу прокомментировать всю ситуацию в целом, начиная с того момента, когда начался весь этот чудовищный конфликт человека с самим собой, — начал издалека 49-летний Епифанцев. — Началось это в те давние времена, когда Эго распоясалось и решило, что оно может управлять божественным сознанием…У меня внутри мерзко, и вообще неприятно, что вы пишете… Неловко за вас, неловко. Никто не спросил: «А что произошло? А что было?» Просто сразу, как животные: «Молодец-молодец, вот так, вот так». Вы похожи на стадо!

Владимир сообщил, что расскажет подробности инцидента только через несколько месяцев. А пока лишь пролил свет на то обстоятельство, что разулся перед дракой.

— Вот это та обувь, которую я снял. Довольно тяжелый ботинок, — сказал артист, демонстрируя массивные кроссовки у себя в Instagram. — Это чисто на рефлексе. Снимаешь обувь, чтобы ногами отвешивать пощечины, а не убивать человека.