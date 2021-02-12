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Москва

Автор текстов песен группы «Мираж» отсудил у Госпиталя Вишневского 35 тысяч рублей 

Вечерняя Москва 1 час назад
Автор песен группы «Мираж» отсудил у госпиталя Вишневского 35 тысяч
Фото: РИА Новости
Арбитражный суд Подмосковья частично удовлетворил иск автора хитов группы «Мираж» Валерия Соколова к Центральному военному клиническому госпиталю имени Вишневского. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что теперь медицинское учреждение выплатит Соколову 35 тысяч рублей. Суд постановил взыскать с госпиталя компенсацию за нарушение авторских прав на произведения «Наступает ночь», «Млечный путь», «Звезды нас ждут», «Эта ночь», «Снежинка», «Снова вместе», «Музыка нас связала» в размере пять тысяч рублей за каждую песню.
Авторские права были нарушены во время концерта группы «Мираж» для медиков учреждения.

— Дело не в госпитале, а дело в том, что они явились организаторами этого выступления, а как организаторы они должны были поинтересоваться, какой репертуар будет петься, и поинтересоваться, есть ли у них лицензии на это, на исполнение, — объяснил Соколов.

Стало известно, что музыкальная группа давала благотворительный концерт в госпитале.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Валерий Соколов , РИА Новости , Московская область
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