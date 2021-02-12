Автор песен группы «Мираж» отсудил у госпиталя Вишневского 35 тысяч

Уточняется, что теперь медицинское учреждение выплатит Соколову 35 тысяч рублей. Суд постановил взыскать с госпиталя компенсацию за нарушение авторских прав на произведения «Наступает ночь», «Млечный путь», «Звезды нас ждут», «Эта ночь», «Снежинка», «Снова вместе», «Музыка нас связала» в размере пять тысяч рублей за каждую песню.

Авторские права были нарушены во время концерта группы «Мираж» для медиков учреждения.

— Дело не в госпитале, а дело в том, что они явились организаторами этого выступления, а как организаторы они должны были поинтересоваться, какой репертуар будет петься, и поинтересоваться, есть ли у них лицензии на это, на исполнение, — объяснил Соколов.

Стало известно, что музыкальная группа давала благотворительный концерт в госпитале.