Российские пранкеры разыграли Дэвида Духовны 

Они позвонили звезде сериала "Секретные материалы" и заявили, что его киноперсонажа Фокса Малдера чипировали инопланетяне. Однако Духовны не поверил пранкерам и прервал разговор.

"Разговор, естественно, зашел об НЛО. "Грета" рассказала Дэвиду, что слышит в голове приказы от инопланетян, в ответ он признался, что не верит в контакты с НЛО; в отличие от своего героя он, к нашему разочарованию, оказался скептиком. Он все понял, когда мы ему сообщили, что инопланетяне вживили чип агенту Фоксу Малдеру, и сразу повесил трубку", — рассказал Кузнецов РИА Новости.

Пранкеры также сообщили Духовны, что миссия "Греты" — отправить его на космический корабль.

От лица Тунберг Вован и Лексус также рассказали актеру, что с девушкой иногда "происходят странные вещи", она "слышит приказы от инопланетян".

"Отец говорит, я сумасшедшая, но я так не думаю. Они говорят мне делать разные вещи, сейчас эти голоса опять врываются, опять вот. Как мне избавиться от них, вот как вы от НЛО, Дэвид?" — говорится в записи, опубликованной на официальной странице пранкеров на YouTube.

Духовный ответил "Грете", что не нужно путать его с героем "Секретных материалов": он верит в другие формы жизни, но не в контакт с НЛО, так как не видел доказательств их существования.