Рудковская требует 10 млн за клевету на Гном Гномыча 

Музыкальный продюсер Яна Рудковская намерена наказать клеветников, заявивших о болезни её сына Саши Плющенко, более известного как Гном Гномыч.

Прошедшая ранее экспертиза показала, что звёздный ребёнок не страдает психическими расстройствами, в том числе синдромом Аспергера.

Я и мои адвокаты будем ходатайствовать, чтобы судебный процесс был открытый и чтобы весь мир увидел человека, который не постеснялся написать такую гадкую статью, — заявила она изданию «Дни.ру».

Рудковская рассказала, что ответчики уже дважды не явились на очную ставку к следователю — видимо, «им просто стыдно». По её словам, если они не придут и в третий раз, то дело решится без них.

Продюсер также выразила благодарность следственным органам, которые установили имена тех, кто пытался опорочить её семью.

Следователи спросили меня, готова ли я на очную ставку с клеветником. Готова всегда! Я очень хочу посмотреть в глаза человеку, который совершил преступление против маленького мальчика. А тут ещё и клевета, и вторжение в частную жизнь. Поэтому я хочу этого человека и заказавшую статью шайку-лейку наказать очень сильно. В том числе и буду требовать компенсацию морального вреда, который оцениваю в 10 млн рублей, — сказала она.

Летом 2020 года светское издание приписало сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александру серьёзное психическое расстройство. Родители мальчика решили опровергнуть эту информацию в суде. Александр Плющенко прошёл судебно-психиатрическую экспертизу, доказавшую, что он абсолютно нормален.

Адвокат семьи Марина Дубровская отметила, что следствие находилось в ожидании результатов экспертизы, «которая полностью доказала правомерность негодования» родителей Гном Гномыча.

Ранее Рудковская заявила, что обнародование личности составителя «мерзкого пасквиля» станет огромным шоком для многих. Она будет ходатайствовать, чтобы этот процесс был открытым и все видели лицо этого человека, писал NEWS.ru.