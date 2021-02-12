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Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге 

РИА Новости 14 минут назад
Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актер Владимир Епифанцев стал участником потасовки в одном из баров в Санкт-Петербурге, сообщает "Пятый канал".
По информации телеканала, драка произошла после премьеры фильма "Дочь тьмы", где его бывшая жена актриса Анастасия Веденская играла главную роль.
По предварительным данным, в ходе вечеринки у Веденской возник конфликт со знакомой режиссера киноленты. Как рассказала "Пятому каналу" сама артистка, девушка неожиданно проявила агрессию и бросила в нее пивной бокал.
Вскоре в разборку вмешался Епифанцев, который, как утверждает телеканал, в этот момент был без обуви. Он со всей силой оттолкнул обидчицу бывшей жены. После этого актер ввязался в драку с мужчиной, который также был участником посиделок.
Веденская уточнила, что в результате случившегося у нее разбит лоб. Она написала на обидчиков заявление в полицию.
Как отметили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, девушку, бросившую пивной стакан в актрису, задержали и передали в отдел полиции.
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Шоу-бизнес , Анастасия Веденская , Владимир Епифанцев , Росгвардия , ТРК "Петербург-Пятый канал" , Санкт-Петербург
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