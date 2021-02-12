Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге 

По информации телеканала, драка произошла после премьеры фильма "Дочь тьмы", где его бывшая жена актриса Анастасия Веденская играла главную роль.

По предварительным данным, в ходе вечеринки у Веденской возник конфликт со знакомой режиссера киноленты. Как рассказала "Пятому каналу" сама артистка, девушка неожиданно проявила агрессию и бросила в нее пивной бокал.

Вскоре в разборку вмешался Епифанцев, который, как утверждает телеканал, в этот момент был без обуви. Он со всей силой оттолкнул обидчицу бывшей жены. После этого актер ввязался в драку с мужчиной, который также был участником посиделок.

Веденская уточнила, что в результате случившегося у нее разбит лоб. Она написала на обидчиков заявление в полицию.