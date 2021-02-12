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Кустурица привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V» 

Мир24 и ещё 5 1 час назад
Кустурица привился «Спутником V»
Фото: Mir24.tv / Андросова Мария
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщило Россотрудничество в своем Telegram-канале.
Режиссер рассказал, что уже сделал первую из двух прививок. Второй этап вакцинации запланирован на 17 февраля. Кустурица подчеркнул, что большинство сербов доверяют именно российской вакцине.

«Люди считают «Спутник V» самой лучшей вакциной и надеются, что ее будет больше в Сербии. Эта вакцина для нас самая важная», — отметил режиссер.

31 декабря Агентство по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS) Сербии разрешило применять препарат «Спутник V». С 6 января в стране началась вакцинация российской разработкой.
Ранее президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич обсудили дальнейшие поставки в Сербию вакцины «Спутник V». Лидеры стран также рассмотрели вопросы борьбы с COVID-19.
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