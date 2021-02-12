Гагарину заподозрили сразу в двух романах 

Как ранее сообщал «Рамблер», в конце 2020 года Полина Гагарина развелась со своим мужем Дмитрием Исхаковым. Фотограф заявлял в соцсетях, что они «сохраняют нормальные отношения» и «продолжают с любовью заботиться о детях». Однако позднее стало известно, что Исхаков на правах отца запретил дочери выезд с матерью на отдых.

Тем не менее, Гагарина все же сумела вывезти обоих своих детей за границу. Журналисты обратили внимание на то, что певица улетела на отдых не только с детьми, но и взяла с собой Владимира Чиняева, с которым ей приписывают роман.

Однако продюсер Олеся Сазыкина уверена, что Полина Гагарина встречается не с Чиняевым, с которым ее регулярно видят вместе, а с бывшим хоккеистом, концертным директором Андреем Мухачевым.

По ее словам, информация о романе появилась у нее совершенно случайно.

«Я и сама догадывалась, что Чиняев не может быть вместе с Полиной и сплетни об их отношениях — полный бред. Полина и Владимир — два разных человека», — заявила она.

Сазыкина рассказала, что с ней связался хакер, который сообщил, что у него был заказ на взлом телефона Мухачева, который он выполнил, но заказчик с ним не расплатился.

«Он нашел меня, зная, что я работаю в шоубизнесе и могу распространить информацию о его ситуации», — пояснила она.

Продюсер отметила, что в ее распоряжении оказалась переписка Гагариной и Мухачева, из которой ясно, что они «давно очень близки».