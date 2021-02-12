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Москва

Плаксина объяснила конфликт с Успенской 

Елена Прошина 1 час назад
Плаксина объяснила конфликт с Успенской
Фото: Instagram
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина обижалась на мать из-за того, что сцена для нее стала важнее, чем она. Об этом Плаксина сама рассказала в эфире Первого канала.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Плаксина обвинила мать в жестоком обращении в детстве, а потом извинилась. Певица, в свою очередь, объяснила заявление дочери тем, что ее, Плаксиной, душевное состояние пошатнулось после тяжелого ДТП.
Вчера на Первом канале был показан очередной эпизод шоу «Док-ток». Он назывался «Детки в золотой клетке?» и был посвящен судьбам детей знаменитостей, в частности, Плаксиной.

«У меня была обида, что в какой-то момент сцена для нее (Успенской. — Прим. ред.) стала важнее меня», — рассказала она в ходе передачи.

Плаксина сообщила, что мать — важный для нее человек, в настоящее время они общаются. Также она призналась, что сейчас не чувствует себя счастливым человеком по ряду обстоятельств, а по-настоящему счастлива была, возможно, лишь в школьном возрасте. Плаксина рассказала, что в данный момент посвящает все свое время живописи.
Этот эпизод «Док-тока» был записан в декабре. Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский принял в нем участие. Некоторых телезрителей смутило это — 14 января Грачевский скончался на 72-м году жизни после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Шоу-бизнес , Любовь Успенская , Борис Грачевский , Первый канал
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