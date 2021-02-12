Плаксина объяснила конфликт с Успенской 

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина обижалась на мать из-за того, что сцена для нее стала важнее, чем она. Об этом Плаксина сама рассказала в эфире Первого канала.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Плаксина обвинила мать в жестоком обращении в детстве, а потом извинилась. Певица, в свою очередь, объяснила заявление дочери тем, что ее, Плаксиной, душевное состояние пошатнулось после тяжелого ДТП.

Вчера на Первом канале был показан очередной эпизод шоу «Док-ток». Он назывался «Детки в золотой клетке?» и был посвящен судьбам детей знаменитостей, в частности, Плаксиной.

«У меня была обида, что в какой-то момент сцена для нее (Успенской. — Прим. ред.) стала важнее меня», — рассказала она в ходе передачи.

Плаксина сообщила, что мать — важный для нее человек, в настоящее время они общаются. Также она призналась, что сейчас не чувствует себя счастливым человеком по ряду обстоятельств, а по-настоящему счастлива была, возможно, лишь в школьном возрасте. Плаксина рассказала, что в данный момент посвящает все свое время живописи.