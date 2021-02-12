Ирина Круг: «Убийцы Миши уже наказаны» 

Как сообщал «Рамблер», Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в тверском поселке. В тот момент в доме находились также его жена, теща и дети. Два преступника пробрались на третий этаж и напали на тещу певца. Круг прибежал на ее крик, злоумышленники открыли по нему огонь и смертельно ранили. Спустя 18 лет дело об убийстве музыканта было раскрыто.

По словам Ирины Круг, она стала такой же жертвой той страшной ночи, как и ее муж, но долгие годы входила в список причастных к гибели Михаила Круга.

«На протяжении многих лет меня прослушивали. Когда я меняла телефон, я сообщала. Я прошла проверку на детекторе лжи. И не раз. Все, что могли проверить, все сделали. Мне было очень тяжело…», — рассказала вдова.

Она отметила, что обвиненные в убийстве Круга участники преступной группировки «Тверские волки» Александр Агеев и Дмитрий Веселов «сломали ее жизнь», однако уже понесли наказание.

«Александр получил пожизненный срок, на него было совершенно покушение. Веселова нет на этом свете. Ничего не вернуть. Мне остается только жить. Я даже не говорила убийцам, мол, так им и надо. Они уже наказаны. Даже не злилась на них», — подчеркнула Ирина Круг.

Также в ходе программы вдова музыканта заявила, что сначала даже не поверила, когда убийц Михаила Круга удалось найти спустя 18 лет.