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Москва

Асмус решилась на смену имиджа 

Вероника Полынина 1 час назад
Асмус решила сменить имидж
Фото: Instagram
Актриса Кристина Асмус снова решилась на смену имиджа.
Артистка опубликовала в Instagram фотографию из салона красоты с краской на голове и подписала ее: «Только бы не фиолетовый».
В декабре Асмус перекрасилась из привычного светло-русого в брюнетку. Актриса объяснила, что смена оттенка волос понадобилась для новой роли.
Тогда мнения поклонников о новом образе Кристины разошлись. Часть подписчиков заявила, что темное каре очень идет актрисе, другая часть потребовала вернуть блонд обратно.
Спустя два месяца Асмус решилась но очередную смену имиджа, но пока выдерживает интригу и не показывает результатов работы колористов.
Поклонники, тем не менее, уверены, что Кристина вновь станет блондинкой.
«Ура! Блонд», «Ну наконец-то», «Здорово, скоро прежняя красотка вернется», — написали Асмус в комментариях.
Как писал «Рамблер», ранее стало известно, что Кристина Асмус после развода с юмористом Гариком Харламовым осталась жить в семейном четырехэтажном особняке на Рублевке. При этом известно, что дом записан на восьмилетнюю дочь экс-супругов Настю.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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