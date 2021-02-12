«Прекрасная женщина»: Дочь Валерии разделась до белья 

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Дочь певицы Валерии Шена Шульгина опубликовала в Instagram откровенные фото, вызвав восхищение подписчиков и одобрение своей мамы.

Шена сделала селфи в ванной комнате в нижнем белье — черных трусах с завышенной талией и топе с крупной сеткой на спине.

«Быть женщиной — прекрасно!» — подписала она серию снимком.

Среди восторженных комментариев интернет-пользователей отметилась и мама Шены — певица Валерия.

«А прекрасной женщиной, как ты —ещё лучше», — написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Очень красивая и эффектная», — оценил фото axel_auriant94.

«Куколка такая. Хорошенькая, да ладненькая», — восхитилась elenanizelnik.