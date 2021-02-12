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Москва

«Прекрасная женщина»: Дочь Валерии разделась до белья 

Елена Прошина 1 час назад
«Прекрасная женщина»: Дочь Валерии разделась до белья
Фото: Instagram
Дочь певицы Валерии Шена Шульгина опубликовала в Instagram откровенные фото, вызвав восхищение подписчиков и одобрение своей мамы.
Шена сделала селфи в ванной комнате в нижнем белье — черных трусах с завышенной талией и топе с крупной сеткой на спине.
«Быть женщиной — прекрасно!» — подписала она серию снимком.
Среди восторженных комментариев интернет-пользователей отметилась и мама Шены — певица Валерия.

«А прекрасной женщиной, как ты —ещё лучше», — написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).


«Очень красивая и эффектная», — оценил фото axel_auriant94.


«Куколка такая. Хорошенькая, да ладненькая», — восхитилась elenanizelnik.

Как писал «Рамблер», Шена –дочь Валерии и продюсера Александра Шульгина. Раньше она носила имя Анна, но официально поменяла документы и стала Шеной. Девушка — начинающая певица, ее клипы можно увидеть в эфире музыкальных каналов.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Шульгин , Валерия
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