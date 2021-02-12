Виторган пообещал сбросить Собчак с моста 

Актер Максим Виторган шутя пообещал экс-супруге Ксении Собчак сбросить ее с большой высоты на тарзанке. Звёзды не сошлись во взглядах на воспитание 4-летнего сына Платона.
Виторган опубликовал в Instagram снимок с ребенком в экстремальном парке Skypark в Сочи. На фото они оба стоят на смотровой платформе, расположенной на огромной высоте. Актер при этом бережно придерживает мальчика за руки.
«Есть ощущение, что одному из нас страшно и он держится за другого, да? Skypark отличный, мост — восторг, bangi — ужас! Но надо будет вернуться и прыгнуть…», — написал артист (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Виторган пояснил, что вернется в Skypark, когда Платон подрастёт, ведь прыгать придется мальчику.
«Я вам прыгну», — написала в комментариях мать ребенка Ксения Собчак.
Виторган не растерялся и ответил бывшей жене, что они с сыном и её «скинут».
Ранее, как сообщал «Рамблер», светский блогер Лена Миро предсказала Собчак развод с Богомоловым через 2-3 года. Она пояснила, что у телеведущей, как у женщины, есть потребность в сильном мужчине. Виторган оказался «ленивым», «неповоротливым», «непробивным» и «не очень умным». В Богомолове, по ее словам, «нет брутальности». Поэтому, несмотря на все клятвы в любви, Собчак скорее всего уже презирает своего супруга, предположила Миро. Она отметила, что «лошадка» обязательно «взбрыкнет», это вопрос времени.