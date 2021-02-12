Виторган пообещал сбросить Собчак с моста 

«Есть ощущение, что одному из нас страшно и он держится за другого, да? Skypark отличный, мост — восторг, bangi — ужас! Но надо будет вернуться и прыгнуть…», — написал артист (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).