Веденской нанесли семь швов после драки в баре

По словам Анастасии, она жила в этом отеле и оказалась в баре с друзьями режиссера Ростислава Мусаева, чтобы проследить, «чтобы он не напился и успел на поезд». Из всей присутствующей там компании она не знала никого, кроме Мусаева. В разгар посиделок одна из знакомых режиссера неожиданно ударила Анастасию пивным бокалом в лицо и нанесла ей три глубокие раны. Веденской наложили семь швов.

«И вот его (Мусаева) друга жена сделала такое. Неадекватный, агрессивный, больной поступок. Это совершенно чудовищно. Приехать в культурную столицу представлять фильм, и чтобы такой прием оказали. Это странно для петербуржцев, я удивлена. Мне казалось, что там люди немного другие. Более спокойные, добрые, мягкие. Но то, что случилось со мной — это чудовищно», — рассказала Веденская телеканалу «Звезда».

Ранее «Рамблер» сообщал, что актерская компания устроила массовую драку в баре отеля на улице Марата. В драке оказался замешан актер Владимир Епифанцев. Он пришел на крики бывшей жены, ударил ее обидчицу, а после подрался с ее приятелями. Сотрудники отеля вызвали полицию , и всех участников конфликта доставили в ОВД.

Анастасия Веденская выразила удивление, что ударившую ее женщину сразу освободили из отделения полиции. По ее словам, благодаря огласке в СМИ есть надежда, что полиция «будет нормально работать».