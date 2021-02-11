Семи российским артистам запретили въезд на Украину 

Министерство культуры Украины внесло еще семь имен в черный список российских деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности.
Как сообщает РИА «Новости», в список лиц, которым запрещен въезд на Украину, попали пять участников группы «Хор Турецкого» — Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Контантин Кабанов и Михаил Кузнецов. Также в нем оказались исполнители ролей в фильме «Крым» Роман Курцын и Евгения Лапова.
По состоянию на 11 февраля, в украинском черном списке значится 171 фамилия.
Как сообщал «Рамблер», 29 января въезд на Украину стал недоступен для Ольги Кормухиной, Ольги Засульской, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана. 25 января в список были внесены Алена Апина и Юлия Глебова (Беретта).
Среди «невъездных» на Украину артистов также значатся Олег Газманов, певица Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Лолита Милявская и др.