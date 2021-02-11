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Семи российским артистам запретили въезд на Украину 

Вероника Полынина 1 час назад
Семи российским артистам запретили въезд на Украину
Фото: РИА Новости
Министерство культуры Украины внесло еще семь имен в черный список российских деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности.
Как сообщает РИА «Новости», в список лиц, которым запрещен въезд на Украину, попали пять участников группы «Хор Турецкого» — Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Контантин Кабанов и Михаил Кузнецов. Также в нем оказались исполнители ролей в фильме «Крым» Роман Курцын и Евгения Лапова.
По состоянию на 11 февраля, в украинском черном списке значится 171 фамилия.
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Как сообщал «Рамблер», 29 января въезд на Украину стал недоступен для Ольги Кормухиной, Ольги Засульской, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана. 25 января в список были внесены Алена Апина и Юлия Глебова (Беретта).
Среди «невъездных» на Украину артистов также значатся Олег Газманов, певица Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Лолита Милявская и др.
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Шоу-бизнес , Денис Клявер , Александр Розенбаум , Алена Апина , Павел Бердников , Юлия Чичерина , Лолита Милявская , Марк Тишман , Евгения Лапова , Роман Курцын , Алексей Александров , Михаил Кузнецов , Игорь Саруханов , Сергей Пенкин , Валерия , Олег Газманов
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