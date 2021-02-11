Волочкова объяснила разрыв с мужчиной мечты

Балерина и телеведущая Анастасия Волочкова в канун Дня всех влюбленных поделилась историей, которая с ней приключилась во время гастролей на Дальнем Востоке. Как она рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы», именно 14 февраля судьба ее связала с мужчиной, который «полностью перевернул ее мир».

— Именно в этот день я встретила своего возлюбленного — Бахтияра Салимова, с которым у меня была самая страстная любовь и самые трогательные отношения. Святой Валентин связал наши судьбы, чему я безмерно рада. Ведь ради него я не спала по ночам, чтобы иметь возможность хотя бы несколько минут поговорить по телефону. Это был мой мужчина мечты, которого я до сих пор люблю, — добавила Волочкова.

Экс-прима Большого театра считает главной причиной расставания возлюбленных — расстояние между ними и сплетни, которые распространяло о балерине окружение ее избранника:

— Я была в Москве, а он во Владивостоке, так как у него там бизнес. И, конечно, мне было нелегко жить на два города. Да и окружение Бахтияра неодобрительно оценивало наш союз, а мне хотелось любви и чувств, новых эмоций, а не сплетен и грязи, которые сыпались в мой адрес.

По словам звезды, она очень сожалеет, что их дороги с Салимовым разошлись.

Однако собеседница «ВМ» заметила, что после того судьбоносного концерта во Владивостоке ей до сих пор многие поклонники присылают благодарственные письма. За то, что именно ее «сказочное выступление» помогло им обрести любовь:

— Представляете, мои выступления помогли людям встретить свои вторые половинки. И мне до сих пор пишут слова благодарности те, кто нашел во время моего концерта свою любовь. Хотя с тех пор прошло целых семь лет. У многих парочек даже дети в школу уже пошли.

Отношения между Анастасией Волочковой и Бахтияром Салимовым продлились девять месяцев.