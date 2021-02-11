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«Это наглая ложь»: адвокат о допросе Ефремова 

Вероника Полынина 31 минуту назад
Адвокат опроверг допрос Ефремова по делу о лжесвидетелях
Фото: РИА Новости
Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин опроверг информацию о его допросе по делу о лжесвидетелях.

«Это наглая ложь, чьи-то нездоровые фантазии. Допроса Михаила Ефремова не было», — цитирует Хархорина «Московский комсомолец».

По словам адвоката, Ефремов, которого на прошлой неделе перевели из белгородской колонии в московский СИЗО «Водник», находится «в состоянии ожидания». Хархорин также подчеркнул, что будет присутствовать в качестве защитника на следственных действиях в ГСУ ГУ МВД по Москве.
Ранее, как писал «Рамблер», телеграм-канал Mash сообщил о допросе Михаила Ефремова по делу о лжесвидетелях его защиты. На допросе Ефремов якобы сказал, что Эльман Пашаев предложил договориться с людьми, которые скажут в суде, что артиста не было за рулем автомобиля в момент смертельной аварии. За каждого из свидетелей Ефремов якобы заплатил Пашаеву по 1,5 млн рублей, при этом на руки они получили только по 300 тысяч рублей.
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