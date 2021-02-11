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Москва

Гарик Харламов ответил на слухи о многомиллионных гонорарах 

Газета.Ru 1 час назад
Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о многомиллионных гонорарах за съемки в проектах ТНТ.
Вместе с другим резидентом Comedy Club Гариком Мартиросяном он записал видео для Instagram. Мартиросян спросил, сколько миллионов долларов Харламов зарабатывает в месяц.

"$7 млрд в месяц, а Воля — четыре", — посмеялся юморист, добавив, что на самом деле зарабатывает $70 млрд и все тратит на одежду.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что резидент клуба Константин Маласаев на одном из YouTube-шоу якобы заявил, что Харламов зарабатывает в Comedy Club 7 млн руб.
Позже Маласаев опроверг эти сообщения.
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Шоу-бизнес , Видео , Гарик Харламов , Гарик Мартиросян
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