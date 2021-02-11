Рэперу Гнойному сократили срок ареста

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«Санкт-Петербургский городской суд изменил постановление Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга в отношении Вячеслава Машнова. Срок наказания снижен до одних суток», — говорится в публикации.

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